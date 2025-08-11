Трамп буде закликати Путіна завершити війну під час зустрічі 15 серпня

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився про майбутню зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. За його словами, він закликатиме лідера країни-терористки зупинити війну.

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Трампа з Путіним

Лідер США скаже Путіну, що війну необхідно завершити.

"Я буду говорити з Путіним, я скажу йому: треба завершити цю війну. І він не буде зі мною звʼязуватися", — зауважив Трамп.

Нагадаємо, 11 серпня Трамп заявив, що відвідає Росію для зустрічі з Путіним. Однак лідер США міг помилитися, маючи на увазі Аляску.

А 9 серпня Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня. Вона запланована в Алясці.