Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объяснил, о чем будет говорить на встрече с Путиным

Трамп объяснил, о чем будет говорить на встрече с Путиным

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:47
Трамп будет призывать Путина завершить войну во время встречи 15 августа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. По его словам, он будет призывать лидера страны-террористки остановить войну.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:

Встреча Трампа с Путиным

Лидер США скажет Путину, что войну необходимо завершить.

"Я буду говорить с Путиным, я скажу ему: надо завершить эту войну. И он не будет со мной связываться", — отметил Трамп.

Напомним, 11 августа Трамп заявил, что посетит Россию для встречи с Путиным. Однако лидер США мог ошибиться, имея в виду Аляску.

А 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа. Она запланирована в Аляске.

США война владимир путин Дональд Трамп Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации