Трамп будет призывать Путина завершить войну во время встречи 15 августа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. По его словам, он будет призывать лидера страны-террористки остановить войну.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Реклама

Читайте также:

Встреча Трампа с Путиным

Лидер США скажет Путину, что войну необходимо завершить.

"Я буду говорить с Путиным, я скажу ему: надо завершить эту войну. И он не будет со мной связываться", — отметил Трамп.

Напомним, 11 августа Трамп заявил, что посетит Россию для встречи с Путиным. Однако лидер США мог ошибиться, имея в виду Аляску.

А 9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа. Она запланирована в Аляске.