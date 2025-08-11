Відео
Головна Новини дня Трамп пояснив, як Росія могла б зайти в Київ за чотири години

Трамп пояснив, як Росія могла б зайти в Київ за чотири години

Ua en ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 20:25
Трамп заявив, що росіяни могли захопити Київ за чотири години
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російські окупанти могли б захопити Київ за чотири години на початку широкомасштабної агресії. За його словами, командування Росії "схибило".

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Трамп висловився про наступ РФ на Київ

Лідер США заявив, якби росіяни рухалися трасою, то могли б бути в Києві за чотири години. За його словами, замість цього генерал РФ обрав маршрут через сільськогосподарські угіддя, через що танки застрягли в багні.

"Знаєте, вони б опинились у Києві за чотири години, їдучи трасою. Але російський генерал вирішив піти полями замість цього", — каже Трамп.

Водночас в перші дні повномасштабної війни на шосе до Києва була велика кількість російської техніки.

"Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, його, мабуть, вже немає", — зазначив він.

Російська військова техніка
Шосе до Києва. Фото: кадр з відео 

Нагадаємо, Трамп очікує, що наступна зустріч відбудеться між російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимир Зеленським.

Крім того, лідер США пояснив, про що говоритиме з Путіним під час зустрічі.

США Київ війна Дональд Трамп Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
