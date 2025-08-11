Трамп заявил, что россияне могли захватить Киев за четыре часа

Трамп объяснил, как Россия могла бы зайти в Киев за четыре часа
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российские оккупанты могли бы захватить Киев за четыре часа в начале широкомасштабной агрессии. По его словам, командование России "промахнулось".
Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.
Трамп высказался о наступлении РФ на Киев
Лидер США заявил, если бы россияне двигались по трассе, то могли бы быть в Киеве за четыре часа. По его словам, вместо этого генерал РФ выбрал маршрут через сельскохозяйственные угодья, из-за чего танки застряли в грязи.
"Знаете, они бы оказались в Киеве за четыре часа, едучи по трассе. Но российский генерал решил пойти полями вместо этого", — говорит Трамп.
В то же время в первые дни полномасштабной войны на шоссе в Киев было большое количество российской техники.
"Я не знаю, кто этот генерал, но зная Владимира, его, видимо, уже нет", — отметил он.
Напомним, Трамп ожидает, что следующая встреча состоится между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимир Зеленским.
Кроме того, лидер США объяснил, о чем будет говорить с Путиным во время встречи.
