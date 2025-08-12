Встреча на Аляске - почему Путин согласился

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин чувствует давление и именно поэтому согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ранее никто не мог создать условия для того, чтобы Путин встретился с кем-то из лидеров.

Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News.

Хегсет высказал мнение, что Путин никогда не воспринимал всерьез предыдущего президента США Джо Байдена. Однако Трамп, по его словам, уже смог изменить условия и правила игры.

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", — заявил Хегсет.

По словам главы Пентагона, во время переговоров могут быть уступки территориями.

"Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", — добавил он.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.