Чи погодиться Україна на умови Путіна

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Заява президента щодо закінчення війни

"Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", — каже він.

Зеленський наголосив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Проте будь-які рішення, які проти України та без України — вони одночасно і рішення проти миру.

"Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання Москви", — додав глава держави.

Також президент подякував усім українцям та зокрема воїнам.

"Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна. Слава Україні!", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Трамп спілкувався з журналістами і заявив, що має інформацію, яка важлива і для України, і для Росії. За його словами, подробиці будуть пізніше.

Крім того, цієї ночі Трамп повідомив у соцмережах, що вже 15 серпня в нього буде зустріч із Путіним в американському штаті Аляска. Незабаром помічник глави Кремля Юрій Ушаков підтвердив анонс зустрічі, зазначивши, що однією з тем переговорів буде війна в Україні.

Також Трамп заявляв, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.