Отдаст ли Украина свои земли ради мира — заявление Зеленского

Отдаст ли Украина свои земли ради мира — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:10
Согласится ли Украина на условия Путина
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Заявление президента относительно окончания войны

"Украинцы защищают свое. Даже те, кто с Россией, знают, что она творит зло. Конечно, мы не дадим России наград за сделанное. Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", — говорит он.

Зеленский отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Однако любые решения, которые против Украины и без Украины — они одновременно и решение против мира.

"Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира  мира, который не развалится из-за желания Москвы", — добавил глава государства.

Также президент поблагодарил всех украинцев и в частности воинов.

"Стойте крепко. Это наша земля, мы — это Украина. Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, недавно Трамп общался с журналистами и заявил, что имеет информацию, которая важна и для Украины, и для России. По его словам, подробности будут позже.

Кроме того, этой ночью Трамп сообщил в соцсетях, что уже 15 августа у него будет встреча с Путиным в американском штате Аляска. Вскоре помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил анонс встречи, отметив, что одной из тем переговоров будет война в Украине.

Также Трамп заявлял, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

Владимир Зеленский владимир путин війна Россия мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
