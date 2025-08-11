Зустріч Трампа з Путіним — лідер США пояснив, чому не буде Зеленського

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. За його словами, Президент України "був на багатьох зустрічах вже, але нічого не сталося".

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама

Читайте також:

Зеленського не буде на зустрічі Трампа з Путіним

Журналісти запитали в Трампа, чому Зеленського не буде на зустрічі з Путіним 15 серпня.

"Він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він був на багатьох зустрічах вже три з половиною роки і нічого не сталося", — заявив лідер США.

Крім того, у нього запитали щодо "вигідної угоди" по Україні, однак він утримався від відповіді.

Нагадаємо, Трамп припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.

Крім того, лідер США заявив, що спробує повернути тимчасово окуповані території Україні.