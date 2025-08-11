Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пояснив, чому не буде Зеленського на зустрічі з Путіним

Трамп пояснив, чому не буде Зеленського на зустрічі з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 22:16
Зустріч Трампа з Путіним — лідер США пояснив, чому не буде Зеленського
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. За його словами, Президент України "був на багатьох зустрічах вже, але нічого не сталося".

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зеленського не буде на зустрічі Трампа з Путіним

Журналісти запитали в Трампа, чому Зеленського не буде на зустрічі з Путіним 15 серпня.

"Він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він був на багатьох зустрічах вже три з половиною роки і нічого не сталося", — заявив лідер США.

Крім того, у нього запитали щодо "вигідної угоди" по Україні, однак він утримався від відповіді.

Нагадаємо, Трамп припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.

Крім того, лідер США заявив, що спробує повернути тимчасово окуповані території Україні.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації