Встреча Трампа с Путиным — лидер США объяснил, почему не будет Зеленского

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. По его словам, Президент Украины "был на многих встречах уже, но ничего не произошло".

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Зеленского не будет на встрече Трампа с Путиным

Журналисты спросили у Трампа, почему Зеленского не будет на встрече с Путиным 15 августа.

"Он не был частью этого. Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он был на многих встречах уже три с половиной года и ничего не произошло", — заявил лидер США.

Кроме того, у него спросили относительно "выгодной сделки" по Украине, однако он воздержался от ответа.

Напомним, Трамп предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.

Кроме того, лидер США заявил, что попытается вернуть временно оккупированные территории Украине.