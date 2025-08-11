Відео
Головна Новини дня Трамп зробив заяву щодо деокупації територій України

Трамп зробив заяву щодо деокупації територій України

Ua en ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 19:32
Трамп пообіцяв повернути Україні окуповані землі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо звільнення окупованих Росією українських територій. Він сказав, що намагатиметься повернути Україні її землі.

Про це лідер Америки сказав під час пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Трамп про деокупацію територій України

У понеділок, 11 серпня, очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що намагатиметься повернути Україні "окуповані території".
 
Таку обіцянку президент США дав під час пресконференції у Вашингтоні перед анонсованою зустріччю з російським диктатором Путіним наприкінці цього тижня.

"Росія окупувала велику частину України. Вони захопили важливі території. Спробуємо повернути ці землі Україні", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що глава Білого дому Дональд Трамп назвав дату зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, президент США розповів, про що планує говорити з президентом країни-агресорки Путіним під час зустрічі.

США Дональд Трамп деокупація України окупація війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
