Трамп пообіцяв повернути Україні окуповані землі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо звільнення окупованих Росією українських територій. Він сказав, що намагатиметься повернути Україні її землі.

Про це лідер Америки сказав під час пресконференції у понеділок, 11 серпня.

Реклама

Читайте також:

Трамп про деокупацію територій України

У понеділок, 11 серпня, очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що намагатиметься повернути Україні "окуповані території".



Таку обіцянку президент США дав під час пресконференції у Вашингтоні перед анонсованою зустріччю з російським диктатором Путіним наприкінці цього тижня.

"Росія окупувала велику частину України. Вони захопили важливі території. Спробуємо повернути ці землі Україні", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що глава Білого дому Дональд Трамп назвав дату зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, президент США розповів, про що планує говорити з президентом країни-агресорки Путіним під час зустрічі.