Трамп пообіцяв повернути Україні окуповані землі

Трамп зробив заяву щодо деокупації територій України
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо звільнення окупованих Росією українських територій. Він сказав, що намагатиметься повернути Україні її землі.
Про це лідер Америки сказав під час пресконференції у понеділок, 11 серпня.
У понеділок, 11 серпня, очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що намагатиметься повернути Україні "окуповані території".
Таку обіцянку президент США дав під час пресконференції у Вашингтоні перед анонсованою зустріччю з російським диктатором Путіним наприкінці цього тижня.
"Росія окупувала велику частину України. Вони захопили важливі території. Спробуємо повернути ці землі Україні", — сказав Трамп.
