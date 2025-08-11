Видео
Главная Новости дня Трамп сделал заявление касательно деоккупации территорий Украины

Трамп сделал заявление касательно деоккупации территорий Украины

Ua en ru
Дата публикации 11 августа 2025 19:32
Трамп пообещал вернуть Украине оккупированные земли
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об освобождении оккупированных Россией украинских территорий. Он сказал, что будет пытаться вернуть Украине ее земли.

Об этом лидер Америки сказал во время пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Трамп о деоккупации территорий Украины

В понедельник, 11 августа, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет пытаться вернуть Украине "оккупированные территории".

Такое обещание президент США дал во время пресс-конференции в Вашингтоне перед анонсированной встречей с российским диктатором Путиным в конце этой недели.

"Россия оккупировала большую часть Украины. Они захватили важные территории. Попробуем вернуть эти земли Украине", — сказал Трамп.

Напомним, что глава Белого Дома Дональд Трамп назвал дату встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, президент США рассказал, о чем планирует говорить с президентом страны-агрессора Путиным во время встречи.

США Дональд Трамп деоккупация Украины оккупация война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
