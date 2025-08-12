Відео
У Білому домі назвали місце зустрічі Трампа і Путіна

У Білому домі назвали місце зустрічі Трампа і Путіна

Дата публікації: 12 серпня 2025 21:02
Зустріч Трампа та Путіна — у Білому домі назвали місце
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала, де відбудеться зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. За її словами, йдеться про Анкоридж на Алясці.

Про це Керолайн Левітт повідомила в Білому домі у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Зустріч Путіна та Трампа 15 серпня

"У пʼятницю вранці президент Трамп полетить через країну до Анкориджа, Аляска, на двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним", — заявила Левітт.

За її словами, лідер США рішуче налаштований спробувати зупинити війну та вбивства. Левітт зауважила, що Трамп завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті. 

"Зараз у світі немає лідера, який би був більш відданий запобіганню війнам або їх припиненню, ніж президент Трамп", — додала прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Путін погодився на зустріч із Трампом, оскільки відчуває тиск.

Раніше лідер США заявив, що зустріч з Путіним може завершитись як добре, так і погано.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
