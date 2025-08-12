Видео
В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 21:02
Встреча Трампа и Путина — в Белом доме назвали место
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала, где состоится встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. По ее словам, речь идет об Анкоридже на Аляске.

Об этом Кэролайн Левитт сообщила в Белом доме во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа 15 августа

"В пятницу утром президент Трамп полетит через страну в Анкоридж, Аляска, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", — заявила Левитт.

По ее словам, лидер США решительно настроен попытаться остановить войну и убийства. Левитт отметила, что Трамп всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда эти результаты могут быть достигнуты.

"Сейчас в мире нет лидера, который бы был более предан предотвращению войн или их прекращению, чем президент Трамп", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление.

Ранее лидер США заявил, что встреча с Путиным может завершиться как хорошо, так и плохо

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
