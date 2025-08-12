Видео
Главная Новости дня В Белом доме объяснили, почему не будет Зеленского на Аляске

В Белом доме объяснили, почему не будет Зеленского на Аляске

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 21:22
В Белом доме рассказали, почему не пригласили Зеленского на Аляску
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, почему не пригласили Президента Украины Владимира Зеленского на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Отсутствие Зеленского на встрече на Аляске

"Эта встреча состоится, потому что президент России через Стива Уиткоффа попросил президента США встретиться", — заявила Левитт.

По ее словам Трамп соглашается на эту встречу по просьбе Путина. Она подчеркнула, что целью является лучше понять, как можно завершить войну.

"Президент вчера сказал, что надеется на будущую трехстороннюю встречу этих лидеров, чтобы наконец завершить конфликт", — добавила Левитт.

Напомним, в Белом доме сообщили, что встреча Трампа с Путиным состоится в Анкоридже на Аляске.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Путин согласился на переговоры с Трампом, потому что чувствует давление.

Владимир Зеленский США война владимир путин Дональд Трамп Белый дом
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
