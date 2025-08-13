Видео
Главная Новости дня Трамп не считает встречу с Путиным уступкой, заявил Рубио

Трамп не считает встречу с Путиным уступкой, заявил Рубио

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 05:00
Рубио заявил, что Трамп не считает встречу с Путиным уступкой
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Уже в эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу на Аляске. Но эта встреча не является победой для России и не должна восприниматься как уступка Москве.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью
Sid & Friends in the Morning.

Читайте также:

Что сказал Рубио о встреча Трампа и Путина

Госсекретарь США подчеркнул, что встреча двух лидеров будет носить ознакомительный характер, в ходе которой Трамп намерен дать собственную оценку ситуации, глядя Путину в глаза.

Он отметил, что президент США в ходе телефонных разговоров с Путиным не достиг желаемого результата. Именно по этой причине, как утверждает Рубио, Трамп решил лично встретиться с главой Кремля.

"Для президента Трампа встреча — это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча — это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", — заявил Рубио.

Госсекретарь добавил, что уже в начале встречи будет ясно, "есть ли вообще шанс на успех или нет" (речь о вопросе завершения Украины).

Кроме того, он подчеркнул, что у Трампа репутация "исключительного мастера заключения сделок" и невероятного переговорщика". Как утверждает Рубио, подход президента США особенно эффективен при личном общении.

"У него прекрасное чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях. Я видел, как это приносит успех в торговых сделках, когда он лично подключается и закрывает их, и это всегда происходит лицом к лицу. Такое трудно сделать по телефону. Думаю, именно в этом и будет заключаться пятничная встреча", — сказал госсекретарь.

В то же время Рубио признает и не исключает того факта, что переговоры будут сложными, поскольку для Путина война в Украине "очень важна".

Напомним, что по данным CNN, встреча Трампа и Путина пройдет на американкой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила встречу в Анкоридже, но место не уточнила. В то же время она сказала, что цель встречи состоит в том, чтобы лучше понять, как можно закончить войну в Украине.

США владимир путин Дональд Трамп Аляска война в Украине Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
