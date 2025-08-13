Зустріч Путіна та Трампа 15 серпня — Левітт зробила заяву

Керолайн Левітт. Фото: Women's Agenda

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня на Алясці, стане "вправою на слухання" для американського президента. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, підкресливши, що мета візиту — краще зрозуміти позицію російської сторони у війні проти України.

Про це повідомляє Левітт під час брифінгу для журналістів.

"На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента", — заявила Левітт.

У Білому домі уточнили, що ініціатива провести переговори надійшла від російської сторони під час зустрічі спецпосланника Стіва Віткоффа в Москві. ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що саміт відбудеться на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що ця зустріч не повинна розглядатися як дипломатична перемога Кремля чи поступка Путіну. За його словами, вона матиме ознайомчий характер, і Трамп прагне дати власну оцінку ситуації, "дивлячись цій людині в очі". Рубіо також визнав, що переговори будуть непростими, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".

