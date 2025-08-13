Левитт: встреча Трампа и Путина станет упражнением на слушание

Кэролайн Левитт. Фото: Википедия

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске, станет "упражнением на слушание" для американского президента. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, подчеркнув, что цель визита — лучше понять позицию российской стороны в войне против Украины.

Об этом сообщает Левитт во время брифинга для журналистов.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, запланированная на 15 августа в Анкоридже, станет "упражнением на слушание" для американского лидера.

"На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушание для президента", — заявила Левитт.

В Белом доме уточнили, что инициатива провести переговоры поступила от российской стороны во время встречи спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что саммит состоится на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что эта встреча не должна рассматриваться как дипломатическая победа Кремля или уступка Путину. По его словам, она будет иметь ознакомительный характер, и Трамп стремится дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". Рубио также признал, что переговоры будут непростыми, ведь "эта война очень важна для Путина".

