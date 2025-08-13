Відео
Рубіо і Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Рубіо і Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 05:26
Рубіо і Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У вівторок держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час бесіди вони погодили деталі майбутнього саміту лідерів двох держав на Алясці.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс під час пресконференції.

Читайте також:

Що сказала Брюс про розмову Рубіо і Лаврова

Прессекретарка Держдепартаменту повідомила, що розмова Рубіо і Лаврова була присвячена підготовці до зустрічі президента США і глави Кремля Володимира Путіна, яка відбудеться 15 серпня на Алясці.

Представники обох держав підтвердили готовність до проведення саміту, а також прихильність до його успішної реалізації.

"Також можу повідомити, що саме Путін закликав організувати цю зустріч", — додала Брюс.

Нагадаємо, що за даними CNN, зустріч Трампа і Путіна буде на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Також ми писали, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що зустріч Трампа і Путіна буде в Анкориджі.

Крім того, вона повідомила, що президента України Володимира Зеленського на зустріч не запросять, оскільки саміт був з ініціативи Путіна і він попросив зустрічі з Трампом. За словами Керолайн Левітт, мета зустрічі полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як можна закінчити війну в Україні.

володимир путін Дональд Трамп Сергій Лавров війна в Україні Росія Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
