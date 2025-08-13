Видео
Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина

Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 05:26
Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске 15 августа
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы они согласовали детали предстоящего саммита лидеров двух государств на Аляске.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе пресс-конференции.

Читайте также:

Что сказала Брюс о разговоре Рубио и Лаврова

Пресс-секретарь Госдепартамента сообщила, что разговор Рубио и Лаврова был посвящен подготовке к встречу президента США и главы Кремля Владимира Путина, который состоится 15 августа на Аляске.

Представители обеих государств подтвердили готовность к проведению саммите, а также приверженность к его успешной реализации.

"Также могу сообщить, что именно Путин призвал организовать эту встречу", — добавила Брюс.

Напомним, что по данным CNN, встреча Трампа и Путина будет на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Также мы писали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что встреча Трампа и Путина будет в Анкоридже.

Кроме того, она сообщила, что президента Украины Владимира Зеленского на встречу не пригласят, поскольку саммит был по инициативе Путина и он попросил встречи с Трампом. По словам Кэролайн Левитт, цель встречи заключается в том, чтобы лучше понять, как можно закончить войну в Украине.

владимир путин Дональд Трамп Сергей Лавров война в Украине Россия Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
