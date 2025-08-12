Відео
Союзник Києва готовий прийняти зустріч лідерів України, РФ та США

Союзник Києва готовий прийняти зустріч лідерів України, РФ та США

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:50
Зеленський поговорив з Ердоганом — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 12 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час спілкування сторони обговорили закінчення повномасштабної війни в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.



Зеленський поговорив з Ердоганом — деталі

"Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей", — повідомив президент.

Зокрема, він додав, що під час розмови з Ердоганом подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі.

Піл час спілкування лідери обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. 

Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини", — зазначив Зеленський.

А також додав, що сторони говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Наразі триває спільна робота над участю Туреччини.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно Зеленський заявив, що РФ планує нові наступи на фронті — глава держави звернувся до партнерів.

Також Зеленський відповів, чи важлива зустріч Трампа і Путіна на Алясці для України.

Володимир Зеленський Туреччина Реджеп Ердоган війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
