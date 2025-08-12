Відео
Головна Новини дня РФ готує нові наступи — Зеленський звернувся до партнерів

РФ готує нові наступи — Зеленський звернувся до партнерів

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:19
Війна в Україні — Зеленський попередив про нові наступи РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона не готується до припинення війни, а планує нові наступи на фронті. Він звернувся до партнерів та подякував за чітку підтримку нашої незалежності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 12 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Росія готує нові наступи на фронті

Зеленський висловив вдячність лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого підходу до дипломатії, який може допомогти закінчити цю війну миром. 

Також глава держави наголосив, що усі підтримують рішучість лідера США Дональда Трампа і мають сформувати такі позиції, які не дозволять Росії знову обманути світ.

Водночас президент зазначив, що росіяни не готуються до припинення війни, а навпаки — займаються переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступів. Володимир Зеленський вважає, що в таких умовах дуже важливо, аби нічого не загрожувало єдності світу. 

"Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск — тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Путін готує нові атаки і не хоче закінчення війни. Зустріч з Трампом для нього лише особиста перемога. 

Також президент назвав кількість дронів та авіабомб, якими РФ вдарили по Україні за останній тиждень. Він наголосив, що Росія не звертає увагу на заклики до миру та продовжує вбивства.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
