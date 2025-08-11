Відео
РФ затягує війну — Зеленський розповів про ситуацію на фронті

РФ затягує війну — Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:43
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія й надалі відмовляється зупиняти вбивства. Зокрема, глава держави розповів про ситуацію на фронті.

Відповідний допис лідер України опублікував у понеділок, 11 серпня, в Telegram.

Читайте також:

Зеленський про ситуацію на фронті та дії РФ

Президент зазначив, що ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства.

За даними Зеленського, тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень — "і саме так кожного дня". Глава держави наголосив, що російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

"Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади.

Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта", — зауважив Зеленський.

Лідер країни додав, що за минулий тиждень росіяни застосували проти України більш як тисячу авіабомб, майже 1400 ударних дронів.

Зеленський наголосив, що ракетні удари теж продовжуються.

"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція — це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць.

Дякую всім у світі, хто допомагає нам бути сильними й хто наближає справжній мир — мир завдяки силі. Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя", — підсумував президент України.

Нагадаємо, що Зеленський після нещодавньої атаки РФ на Запоріжжя заявив, що Росія не робить жодних кроків до завершення війни та миру.

У неділю, 10 серпня, російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами — є постраждалі серед цивільних.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
