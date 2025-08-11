Зеленский рассказал о ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и в дальнейшем отказывается останавливать убийства. В частности, глава государства рассказал о ситуации на фронте.

Соответствующее сообщение лидер Украины опубликовал в понедельник, 11 августа, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о ситуации на фронте и действиях РФ

Президент отметил, что еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.

По данным Зеленского, только за одни минувшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений — "и именно так каждый день". Глава государства подчеркнул, что российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь.

"В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады.

Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на наиболее сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", — отметил Зеленский.

Лидер страны добавил, что за прошедшую неделю — россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов.

Зеленский отметил, что ракетные удары тоже продолжаются.

"Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция — это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц.

Спасибо всем в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир — мир благодаря силе. Только такого мира с Россией возможно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни", — подытожил президент Украины.

Напомним, что Зеленский после недавней атаки РФ на Запорожье заявил, что Россия не делает никаких шагов к завершению войны и мира.

В воскресенье, 10 августа, российские захватчики нанесли удары по Запорожью управляемыми авиационными бомбами — есть пострадавшие среди гражданских.