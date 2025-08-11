Відео
Путін готує нові атаки — що сказав Зеленський про війну

Путін готує нові атаки — що сказав Зеленський про війну

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 21:03
Зеленський заявив, що Путін не готується припиняти війну
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін точно не готується припиняти вогонь. Окупанти переміщують війська, аби розпочати новий наступ.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Путін не готовий припиняти війну

"Була сьогодні доповідь розвідки, військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це приготування і воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни", — розповів український лідер.

За словами Зеленського, Путін налаштований лише на те, аби подати зустріч з лідером США Дональдом Трампом, як свою особисту перемогу. Далі він планує діяти так, як і раніше.

Зеленський заявив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації. Наразі окупанти переміщують свої війська та сили, щоб розпочати нові наступальні операції.

"Якщо хтось готується до миру, то він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії та в російському плануванні подальших дій", — додав глава держави.

Нагадаємо, Трамп заявив, що очікує двосторонню зустріч між Зеленським та Путіним.

Крім того, лідер США припустив, як може завершитися зустріч з російським диктатором.

