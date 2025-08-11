Видео
Путин готовит новые атаки — что сказал Зеленский о войне

Путин готовит новые атаки — что сказал Зеленский о войне

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 21:03
Зеленский заявил, что Путин не готовится прекращать войну
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин точно не готовится прекращать огонь. Оккупанты перемещают войска, чтобы начать новое наступление.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 11 августа.

Читайте также:

Путин не готов прекращать войну

"Был сегодня доклад разведки, военного командования о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это приготовления и военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны", — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с лидером США Дональдом Трампом, как свою личную победу. Далее он планирует действовать так, как и раньше.

Зеленский заявил, что нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Сейчас оккупанты перемещают свои войска и силы, чтобы начать новые наступательные операции.

"Если кто-то готовится к миру, то он этого не делает. Мы продолжаем информировать наших партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", — добавил глава государства.

Напомним, Трамп заявил, что ожидает двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным.

Кроме того, лидер США предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
