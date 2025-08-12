Видео
Главная Новости дня РФ готовит новые наступления — Зеленский обратился к партнерам

РФ готовит новые наступления — Зеленский обратился к партнерам

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:19
Война в Украине — Зеленский предупредил о новых наступлениях РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская сторона не готовится к прекращению войны, а планирует новые наступления на фронте. Он обратился к партнерам и поблагодарил за четкую поддержку нашей независимости.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Россия готовит новые наступления на фронте

Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого подхода к дипломатии, который может помочь закончить эту войну миром.

Также глава государства подчеркнул, что все поддерживают решимость лидера США Дональда Трампа и должны сформировать такие позиции, которые не позволят России снова обмануть мир.

В то же время президент отметил, что россияне не готовятся к прекращению войны, а наоборот, занимаются перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступлений. Владимир Зеленский считает, что в таких условиях очень важно, чтобы ничего не угрожало единству мира.

"Вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление — давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Путин готовит новые атаки и не хочет окончания войны. Встреча с Трампом для него только личная победа.

Также президент назвал количество дронов и авиабомб, которыми РФ ударили по Украине за последнюю неделю. Он отметил, что Россия не обращает внимание на призывы к миру и продолжает убийства.

