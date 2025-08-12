Зеленський прокоментував зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відповів, на скільки важливою є зустріч Президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, яка відбудеться вже наприкінці цього тижня. За словами глави держави, ця розмова важлива, однак лише для двостороннього треку Росії та Америки.

Про це лідер України сказав під час українського молодіжного форуму "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Зеленський про зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент зазначив, що перемовини між Трампом та Путіним на Алясці важливі для їх двостороннього треку. Що стосується нашої країни, то Зеленський наголосив, що говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме.

"Що стосується перемовин — в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо, і ніхто це не прийме. Тому розмова президента США і Путіна безумовно може бути важливою для їх двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. І я дуже вірю й надіюся, що президент США це розуміє й усвідомлює", — сказав глава держави.

А також додав, що відбудеться тристороння зустріч на рівні лідерів. Однак він зауважив, що не знає, коли саме це станеться. На думку Зеленського, тристороння зустріч необхідна, аби закінчити повномасштабну війну.

"Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів тристороння. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно і буде. І там будуть підійматися ті, чи інші питання.

Стояти на своїй правді й, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилась. Є речі, як і у тебе в серці, є речі, які є в конституції. Я думаю, що здавати свою свободу і незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати у цій війні. Бо як би нам складно не було, війна ця — за незалежність України. І мало, хто усвідомлює, що цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки пройти часу, щоб нас не зламали", — резюмував президент Зеленський.

