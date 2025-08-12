Зеленский прокомментировал встречу Трампа и Путина на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, на сколько важна встреча Президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным, которая состоится уже в конце этой недели. По словам главы государства, этот разговор важен, однако только для двустороннего трека России и Америки.

Об этом лидер Украины сказал во время украинского молодежного форума "Молодежь здесь" во вторник, 12 августа, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Президент отметил, что переговоры между Трампом и Путиным на Аляске важны для их двустороннего трека. Что касается нашей страны, то Зеленский отметил, что говорить об Украине без Украины невозможно, и никто это не примет.

"Что касается переговоров — в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно, и никто это не примет. Поэтому разговор президента США и Путина безусловно может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. И я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает", — сказал глава государства.

А также добавил, что состоится трехсторонняя встреча на уровне лидеров. Однако он отметил, что не знает, когда именно это произойдет. По мнению Зеленского, трехсторонняя встреча необходима, чтобы закончить полномасштабную войну.

"Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя. Я не знаю дату. Если мы хотим закончить войну, так оно и будет. И там будут подниматься те или иные вопросы.

Стоять на своей правде и, безусловно делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, как и у тебя в сердце, есть вещи, которые есть в конституции. Я думаю, что сдавать свою свободу и независимость, а это самое главное, что нельзя сдавать в этой войне. Потому что как бы нам сложно не было, война эта — за независимость Украины. И мало кто осознает, что эту войну за независимость Украина уже выстояла. Надо еще немного пройти времени, чтобы нас не сломали", — резюмировал президент Зеленский.

Недавно сенатор Линдси Грэм рассказал, что заставило российского диктатора Путина согласиться на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Напомним, что в пятницу, 15 августа, состоится встреча Трампа и Путина в американском штате Аляска.