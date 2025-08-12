Зустріч на Алясці - навіщо Путіну переговори

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вирішив йти на переговори щодо України після рішень президента США Дональда Трампа. Йдеться про продаж зброї Європі для України, а також запровадження нових тарифів для Індії.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем в ефірі Fox News.

Що стурбувало Путіна

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", — заявив Грем.

Також він вважає, що Путін також злякався рішення Трампа про підвищення тарифів для Індії за купівлю російської нафти.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", — додав сенатор.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска.

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.