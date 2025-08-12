Встреча на Аляске - зачем Путину переговоры

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин решил идти на переговоры по Украине после решений президента США Дональда Трампа. Речь идет о продаже оружия Европе для Украины, а также введении новых тарифов для Индии.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News.

Что обеспокоило Путина

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", — заявил Грэм.

Также он считает, что Путин также испугался решения Трампа о повышении тарифов для Индии за покупку российской нефти.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", — добавил сенатор.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.