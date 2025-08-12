Видео
Главная Новости дня Союзник Киева готов принять встречу лидеров Украины, РФ и США

Союзник Киева готов принять встречу лидеров Украины, РФ и США

Дата публикации 12 августа 2025 17:50
Зеленский поговорил с Эрдоганом — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 12 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения стороны обсудили окончание полномасштабной войны в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поговорил с Эрдоганом — детали

"Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям", — сообщил президент.

В частности он добавил, что во время разговора с Эрдоганом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.

Во время общения лидеры обсудили имеющуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира.

"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий.

Отметил, что мы готовы к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции", — отметил Зеленский.

А также добавил, что стороны говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Сейчас продолжается совместная работа над участием Турции.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно Зеленский заявил, что РФ планирует новые наступления на фронте — глава государства обратился к партнерам.

Также Зеленский ответил, важна ли встреча Трампа и Путина на Аляске для Украины.

Владимир Зеленский Турция Реджеп Эрдоган война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Евтушенко Алина
