Во вторник, 12 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения стороны обсудили окончание полномасштабной войны в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поговорил с Эрдоганом — детали

"Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям", — сообщил президент.

В частности он добавил, что во время разговора с Эрдоганом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. А также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.

Во время общения лидеры обсудили имеющуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира.

"Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий.

Отметил, что мы готовы к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну. Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции", — отметил Зеленский.

А также добавил, что стороны говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Сейчас продолжается совместная работа над участием Турции.

