Зеленский уже прибыл в Берлин — видео

Зеленский уже прибыл в Берлин — видео

Дата публикации 13 августа 2025 13:35
Зеленский с визитом в Германии 13 августа — президент уже в Берлине
Владимир Зеленский с визитом в Германии. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл с визитом в немецкий Берлин. Там у него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.



Визит Зеленского в Германию 13 августа

Сегодня Владимир Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Кроме того, запланировано заседание "Коалиции желающих".

В то же время пресс-секретарь украинского лидера сообщил, что в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ.

Напомним, за последние несколько дней Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами. Все они касались переговоров с РФ и путей для достижения мира.

В частности, состоялся диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил готовность принять встречу лидеров Украины, РФ и США на территории своей страны.

Владимир Зеленский Германия переговоры визит Фридрих Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
