Зеленский с визитом в Германии 13 августа — президент уже в Берлине

Зеленский уже прибыл в Берлин — видео
Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл с визитом в немецкий Берлин. Там у него запланирован ряд встреч.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Визит Зеленского в Германию 13 августа
Сегодня Владимир Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Кроме того, запланировано заседание "Коалиции желающих".
В то же время пресс-секретарь украинского лидера сообщил, что в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ.
Напомним, за последние несколько дней Зеленский провел более 30 разговоров с партнерами. Все они касались переговоров с РФ и путей для достижения мира.
В частности, состоялся диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил готовность принять встречу лидеров Украины, РФ и США на территории своей страны.
