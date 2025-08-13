Війна в Україні — Зеленський провів 30 розмов із партнерами

Провів понад 30 розмов — Зеленський про переговори з партнерами
Цими днями Президент України Володимир Зеленський провів близько 30 розмов та консультацій із партнерами. За його словами, є різні бачення, однак позиції спільні.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 13 серпня.
Розмови Зеленського з партнерами
Зеленський наголосив, що треба закінчувати цю війну. За його словами, треба тиснути на Росію заради чесного миру. Аби не допустити обману з боку Росії, потрібно брати досвід України та наших партнерів.
"Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру — точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!" — підкреслив глава держави.
Нагадаємо, раніше у Білому домі пояснили, чому не буде Зеленського на Алясці. Путін хоче поговорити лише з Трампом.
Також Президент України відповів на вимогу РФ вивести війська з Донбасу. За його словами, поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії.
Читайте Новини.LIVE!