Головна Новини дня Провів понад 30 розмов — Зеленський про переговори з партнерами

Провів понад 30 розмов — Зеленський про переговори з партнерами

Дата публікації: 13 серпня 2025 11:11
Війна в Україні — Зеленський провів 30 розмов із партнерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Цими днями Президент України Володимир Зеленський провів близько 30 розмов та консультацій із партнерами. За його словами, є різні бачення, однак позиції спільні. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram 13 серпня. 

Розмови Зеленського з партнерами

Зеленський наголосив, що треба закінчувати цю війну. За його словами, треба тиснути на Росію заради чесного миру. Аби не допустити обману з боку Росії, потрібно брати досвід України та наших партнерів. 

"Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру — точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!" — підкреслив глава держави. 

Нагадаємо, раніше у Білому домі пояснили, чому не буде Зеленського на Алясці. Путін хоче поговорити лише з Трампом. 

Також Президент України відповів на вимогу РФ вивести війська з Донбасу. За його словами, поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії.

Володимир Зеленський переговори Європа перемир'я війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
