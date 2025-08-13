Видео
Главная Новости дня Провел более 30 разговоров — Зеленский о переговорах с партнерами

Провел более 30 разговоров — Зеленский о переговорах с партнерами

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:11
Война в Украине — Зеленский провел 30 разговоров с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На днях Президент Украины Владимир Зеленский провел около 30 разговоров и консультаций с партнерами. По его словам, есть разные видения, однако позиции общие.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 13 августа.

Читайте также:

Разговоры Зеленского с партнерами

Зеленский отметил, что надо заканчивать эту войну. По его словам, надо давить на Россию ради честного мира. Чтобы не допустить обмана со стороны России, нужно брать опыт Украины и наших партнеров.

"Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги — Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира — точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, почему не будет Зеленского на Аляске. Путин хочет поговорить только с Трампом.

Также Президент Украины ответил на требование РФ вывести войска с Донбасса. По его словам, уступки Кремлю без гарантий безопасности откроют путь к новой агрессии.

Владимир Зеленский переговоры Европа перемирие война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
