Дональд Трамп розмовляє з лідерами ЄС і Зеленським 13 серпня

Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 13 серпня вже розпочав відеоконференцію з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив репортер Axios Барак Равід в Х.

Розмова Трампа з європейськими лідерами

"Трамп прямо зараз розмовляє із Зеленським та європейськими лідерами перед самітом з Путіним", — написав репортер.

Скриншот допису Барака Равіда

Також відомо, що Кароль Навроцький вперше бере участь у міжнародних контактах щодо України як президент Польщі. Він також присутній у телеконференції, яку організував Трамп.

Скриншот допису Офісу польського президента

Нагадаємо, європейські лідери наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним, оскільки побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.

Водночас президент США напередодні цієї відеоконференції зробив заяву. Він сказав, що лідери ЄС "чудові люди, які чекають угоди".