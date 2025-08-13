Відео
Головна Новини дня Трамп розпочав розмову з лідерами ЄС і Зеленським

Трамп розпочав розмову з лідерами ЄС і Зеленським

Ua en ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 16:33
Дональд Трамп розмовляє з лідерами ЄС і Зеленським 13 серпня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 13 серпня вже розпочав відеоконференцію з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив репортер Axios Барак Равід в Х. 

Читайте також:

Розмова Трампа з європейськими лідерами

"Трамп прямо зараз розмовляє із Зеленським та європейськими лідерами перед самітом з Путіним", — написав репортер. 

null
Скриншот допису Барака Равіда

Також відомо, що Кароль Навроцький вперше бере участь у міжнародних контактах щодо України як президент Польщі. Він також присутній у телеконференції, яку організував Трамп. 

null
Скриншот допису Офісу польського президента

Нагадаємо, європейські лідери наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним, оскільки побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.

Водночас президент США напередодні цієї відеоконференції зробив заяву. Він сказав, що лідери ЄС "чудові люди, які чекають угоди". 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
