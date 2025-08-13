Дональд Трамп розмовляє з лідерами ЄС і Зеленським 13 серпня

Трамп розпочав розмову з лідерами ЄС і Зеленським
Президент США Дональд Трамп 13 серпня вже розпочав відеоконференцію з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив репортер Axios Барак Равід в Х.
Розмова Трампа з європейськими лідерами
"Трамп прямо зараз розмовляє із Зеленським та європейськими лідерами перед самітом з Путіним", — написав репортер.
Також відомо, що Кароль Навроцький вперше бере участь у міжнародних контактах щодо України як президент Польщі. Він також присутній у телеконференції, яку організував Трамп.
Нагадаємо, європейські лідери наполягали на розмові з Трампом перед його зустріччю з Путіним, оскільки побоюються, що переговори можуть призвести до рішень, не вигідних для України.
Водночас президент США напередодні цієї відеоконференції зробив заяву. Він сказав, що лідери ЄС "чудові люди, які чекають угоди".
