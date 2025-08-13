Переговори Трампа і лідерів ЄС — президент США зробив заяву

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп зробив заяву напередодні розмови з європейськими лідерами. Він заявив, що вони "чудові люди, які хочуть побачити угоду".

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social.

Заява Трампа про лідерів ЄС

"Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду", — написав Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, що онлайн-конференція за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів скликана за ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Вона запланована 13 серпня на 15:00 за київським часом.

Союзники України збираються узгодити позицію напередодні переговорів Трампа та Путіна на Алясці.

Нагадаємо, раніше Британія закликала європейських лідерів припинити "некорисні коментарі" щодо майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Там стурбовані, що публічні вимоги можуть "роздратувати" президента США.

Водночас видання The Guardian спрогнозувало зустріч Путіна і Трампа. Аналітики застерігають, що Кремль може використати цю зустріч для просування вигідного собі сценарію.