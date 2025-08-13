Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп зробив заяву перед розмовою з лідерами ЄС

Трамп зробив заяву перед розмовою з лідерами ЄС

Ua en ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:46
Переговори Трампа і лідерів ЄС — президент США зробив заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп зробив заяву напередодні розмови з європейськими лідерами. Він заявив, що вони "чудові люди, які хочуть побачити угоду".

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа про лідерів ЄС

"Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду", — написав Трамп. 

null
Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, що онлайн-конференція за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів скликана за ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Вона запланована 13 серпня на 15:00 за київським часом. 

Союзники України збираються узгодити позицію напередодні переговорів Трампа та Путіна на Алясці.

Нагадаємо, раніше Британія закликала європейських лідерів припинити "некорисні коментарі" щодо майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Там стурбовані, що публічні вимоги можуть "роздратувати" президента США

Водночас видання The Guardian спрогнозувало зустріч Путіна і Трампа. Аналітики застерігають, що Кремль може використати цю зустріч для просування вигідного собі сценарію.

переговори Дональд Трамп Україна Європа війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації