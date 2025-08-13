Переговоры Трампа и лидеров ЕС — президент США сделал заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сделал заявление накануне разговора с европейскими лидерами. Он заявил, что они "замечательные люди, которые хотят увидеть сделку".

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Заявление Трампа о лидерах ЕС

"Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть сделку", — написал Трамп.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Отметим, что онлайн-конференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров созвана по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца. Она запланирована 13 августа на 15:00 по киевскому времени.

Союзники Украины собираются согласовать позицию накануне переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, ранее Британия призвала европейских лидеров прекратить "неполезные комментарии" относительно предстоящей встречи Трампа и Путина. Там обеспокоены, что публичные требования могут "разозлить" президента США.

В то же время издание The Guardian спрогнозировало встречу Путина и Трампа. Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария.