Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп сделал заявление перед разговором с лидерами ЕС

Трамп сделал заявление перед разговором с лидерами ЕС

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:46
Переговоры Трампа и лидеров ЕС — президент США сделал заявление
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сделал заявление накануне разговора с европейскими лидерами. Он заявил, что они "замечательные люди, которые хотят увидеть сделку".

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Заявление Трампа о лидерах ЕС

"Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть сделку", — написал Трамп.

null
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Отметим, что онлайн-конференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров созвана по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца. Она запланирована 13 августа на 15:00 по киевскому времени.

Союзники Украины собираются согласовать позицию накануне переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, ранее Британия призвала европейских лидеров прекратить "неполезные комментарии" относительно предстоящей встречи Трампа и Путина. Там обеспокоены, что публичные требования могут "разозлить" президента США.

В то же время издание The Guardian спрогнозировало встречу Путина и Трампа. Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария.

переговоры Дональд Трамп Украина Европа война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации