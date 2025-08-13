Переговоры Трампа и лидеров ЕС — президент США сделал заявление

Трамп сделал заявление перед разговором с лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп сделал заявление накануне разговора с европейскими лидерами. Он заявил, что они "замечательные люди, которые хотят увидеть сделку".
Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.
Заявление Трампа о лидерах ЕС
"Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть сделку", — написал Трамп.
Отметим, что онлайн-конференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров созвана по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца. Она запланирована 13 августа на 15:00 по киевскому времени.
Союзники Украины собираются согласовать позицию накануне переговоров Трампа и Путина на Аляске.
Напомним, ранее Британия призвала европейских лидеров прекратить "неполезные комментарии" относительно предстоящей встречи Трампа и Путина. Там обеспокоены, что публичные требования могут "разозлить" президента США.
В то же время издание The Guardian спрогнозировало встречу Путина и Трампа. Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария.
