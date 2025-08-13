Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Можуть роздратувати Трампа — Британія попередила Мерца і Макрона

Можуть роздратувати Трампа — Британія попередила Мерца і Макрона

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:14
Переговори Путіна і Трампа — заяви Європи можуть нашкодити
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Британські чиновники закликали європейських лідерів припинити "некорисні коментарі" щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони вважають, що публічні вимоги можуть роздратувати президента США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Реклама
Читайте також:

Британія зробила попередження для Мерца і Макрона

Зазначається, що посадовці дедалі більше стурбовані публічними коментарями щодо майбутнього України, які роблять президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чи головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Видання наголошує, що вони бояться, аби публічні вимоги до Трампа не мали зворотного ефекту і не змусили його повністю виключити Європу з переговорів.

"На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог американцям. Здебільшого, судячи з того, як європейці поводяться, вони дратуватимуть американців, вони дратуватимуть Трампа, якщо ті почнуть висувати вимоги та встановлювати червоні лінії", — сказав один з анонімних чиновників.

Це відбувається на тлі підготовки до особистої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня. Президентів не супроводжуватимуть їхні радники, коли вони нарешті зустрінуться, діалог пройде віч-на-віч. 

Нагадаємо, нещодавно Макрон зробив гучну заяву про Україну. Він заявив, що майбутнє нашої країни визначатиметься самими українцями, а Європа обов’язково братиме участь у цьому процесі.

Водночас Мерц переконаний, що Зеленський має бути на зустрічі між США та РФ. За його словами, Європа не може погодитись, що такі важливі питання ухвалюються "через голови європейців та українців".

переговори Дональд Трамп Європа Велика Британія війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації