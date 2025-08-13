Переговори Путіна і Трампа — заяви Європи можуть нашкодити

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Британські чиновники закликали європейських лідерів припинити "некорисні коментарі" щодо майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони вважають, що публічні вимоги можуть роздратувати президента США.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британія зробила попередження для Мерца і Макрона

Зазначається, що посадовці дедалі більше стурбовані публічними коментарями щодо майбутнього України, які роблять президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чи головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Видання наголошує, що вони бояться, аби публічні вимоги до Трампа не мали зворотного ефекту і не змусили його повністю виключити Європу з переговорів.

"На відміну від наших європейських колег, ми публічно не висуваємо вимог американцям. Здебільшого, судячи з того, як європейці поводяться, вони дратуватимуть американців, вони дратуватимуть Трампа, якщо ті почнуть висувати вимоги та встановлювати червоні лінії", — сказав один з анонімних чиновників.

Це відбувається на тлі підготовки до особистої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня. Президентів не супроводжуватимуть їхні радники, коли вони нарешті зустрінуться, діалог пройде віч-на-віч.

Нагадаємо, нещодавно Макрон зробив гучну заяву про Україну. Він заявив, що майбутнє нашої країни визначатиметься самими українцями, а Європа обов’язково братиме участь у цьому процесі.

Водночас Мерц переконаний, що Зеленський має бути на зустрічі між США та РФ. За його словами, Європа не може погодитись, що такі важливі питання ухвалюються "через голови європейців та українців".