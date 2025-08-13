Відео
Путіна на Алясці охоронятимуть одразу дві країни — чому так

Путіна на Алясці охоронятимуть одразу дві країни — чому так

Ua en ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 07:52
Ексагент Секретної служби розповів про охорону Путіна в США
Нарада в Кремлі. Фото: росЗМІ

Володимир Путін незабаром вирушить на Аляску для переговорів. Стало відомо, що його охорону забезпечуватимуть спільно особистий підрозділ безпеки російського лідера та американська Секретна служба.

Про це сказав колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд в інтерв’ю агентству ТАСС.

Чому США теж буде захищати Володимира Путіна?

За словами Макдоналда, така координація є стандартною міжнародною практикою і не залежить від політичних суперечностей між країнами. Правоохоронці у подібних ситуаціях "відкладають політику вбік" і діють як професіонали, аби гарантувати максимальний рівень захисту для глав держав.

Він нагадав, що подібна взаємодія відбувається також щороку і під час сесій Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, коли охоронці з десятків країн, включно з політичними опонентами США, працюють разом та ефективно.

Макдоналд, який понад два десятиліття служив у Секретній службі США та координував безпекові заходи на міжнародних форумах AТЕС-2011 і G8-2012, відзначив високий рівень підготовки російських колег, з якими співпрацював під час візитів Джорджа Буша-молодшого.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбудуться переговори за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Їх проведуть на військовій базі в Анкориджі. Наразі зустріч є двосторонньою, проте Володимир Зеленський не виключав і тристороннього формату в майбутньому. Низка європейських країн вимагає, щоб Україна теж була присутня на переговорах.

Відомо, що Росія для закінчення війни в України вимагає кілька пунктів, які суперечать Конституції України та гарантіям міжнародного права. Також низка аналітиків вважає, що Путін не поступиться своїм вимогам і не бажає миру. 

Також в ЄС заявили, що хочуть переговорити із США, перш ніж Трамп відправиться на переговори з Путіним.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
