Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін не готовий до миру — який прогноз ISW щодо саміту в Алясці

Путін не готовий до миру — який прогноз ISW щодо саміту в Алясці

Ua en ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:30
В ISW прогнозують, чому саміт Трампа й Путіна не змінить позицію Кремля
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін навряд змінив позицію щодо війни в Україні. Наразі він не демонструє готовності до компромісів заради завершення війни проти України, і переговори із Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці, ймовірно, не вплинуть на цю позицію.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу у Вашингтоні заявив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

Реклама
Читайте також:

В ISW вважають, що зустріч на Алясці буде  

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п’ятницю", — зазначив він, коментуючи очікування від переговорів між лідерами США та РФ.

Баррос також нагадав про попередню оцінку ISW, згідно з якою Кремль, ймовірно, намагатиметься використати цю зустріч, щоб поглибити розбіжності між США та країнами Європи.

Водночас експерт підкреслив, що Вашингтон має значні ресурси та важелі впливу, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але вони досі застосовуються не в повному обсязі.

"Досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — наголосив Баррос.

Нагадаємо, раніше ISW оприлюднив матеріал, де йшлося, як Кремль може використати зустріч на Алясці для антиукраїнської пропаганди.

Тим часом в Кремлі заявили, що зустріч на Алясці стане початком миру, і пригадали, як її називали "Російською Америкою".

Також США попередньо проконсультуються з ЄС перед тим, як Трамп вирушить на зустріч із Путіним.

США володимир путін переговори Аляска ISW мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації