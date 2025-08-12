В ISW прогнозують, чому саміт Трампа й Путіна не змінить позицію Кремля

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін навряд змінив позицію щодо війни в Україні. Наразі він не демонструє готовності до компромісів заради завершення війни проти України, і переговори із Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці, ймовірно, не вплинуть на цю позицію.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу у Вашингтоні заявив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п’ятницю", — зазначив він, коментуючи очікування від переговорів між лідерами США та РФ.

Баррос також нагадав про попередню оцінку ISW, згідно з якою Кремль, ймовірно, намагатиметься використати цю зустріч, щоб поглибити розбіжності між США та країнами Європи.

Водночас експерт підкреслив, що Вашингтон має значні ресурси та важелі впливу, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але вони досі застосовуються не в повному обсязі.

"Досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — наголосив Баррос.

Нагадаємо, раніше ISW оприлюднив матеріал, де йшлося, як Кремль може використати зустріч на Алясці для антиукраїнської пропаганди.

Тим часом в Кремлі заявили, що зустріч на Алясці стане початком миру, і пригадали, як її називали "Російською Америкою".

Також США попередньо проконсультуються з ЄС перед тим, як Трамп вирушить на зустріч із Путіним.