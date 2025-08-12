Видео
Главная Новости дня Путин не готов к миру — какой прогноз ISW о саммите в Аляске

Путин не готов к миру — какой прогноз ISW о саммите в Аляске

Дата публикации 12 августа 2025 08:30
В ISW прогнозируют, почему саммит Трампа и Путина не изменит позицию Кремля
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин вряд ли изменил позицию по войне в Украине. Сейчас он не демонстрирует готовности к компромиссам ради завершения войны против Украины, и переговоры с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске, вероятно, не повлияют на эту позицию.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу в Вашингтоне заявил руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

В ISW считают, что встреча на Аляске будет

"Путин не продемонстрировал желания идти на компромисс относительно своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", — отметил он, комментируя ожидания от переговоров между лидерами США и РФ.

Баррос также напомнил о предварительной оценке ISW, согласно которой Кремль, вероятно, попытается использовать эту встречу, чтобы углубить разногласия между США и странами Европы.

В то же время эксперт подчеркнул, что у Вашингтона есть значительные ресурсы и рычаги влияния, которые могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но они до сих пор применяются не в полном объеме.

"До сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — подчеркнул Баррос.

Напомним, ранее ISW обнародовал материал, где говорилось, как Кремль может использовать встречу на Аляске для антиукраинской пропаганды.

Между тем в Кремле заявили, что встреча на Аляске станет началом мира, и вспомнили, как ее называли "Русской Америкой".

Также США предварительно проконсультируются с ЕС перед тем, как Трамп отправится на встречу с Путиным.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
