США проконсультуються з ЄС перед зустріччю Трампа і Путіна — Туск

США проконсультуються з ЄС перед зустріччю Трампа і Путіна — Туск

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:36
Зустріч Путіна і Трампа — США проконсультуються з ЄС
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що США пообіцяли провести консультацію з Європою перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна. Попередньо вони проведуть саміт 15 серпня на Алясці. 

Про це повідомляє The Guardian

Читайте також:

Консультація США з ЄС перед зустріччю Трампа і Путіна

Туск наголосив, що в результаті переговорів дуже важливе збереження цілісності України. За його словами, "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки". 

"Є багато побоювань і багато надій щодо зустрічі Трампа та Путіна. Також є непередбачуваність часом, коли йдеться про різні кроки та дії Трампа", — сказав польський прем'єр. 

На думку Туска, деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "однобокими" і "важко зрозуміти, чому це неприйнятно" для України.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Європа хоче переговорів із Трампом перед його зустріччю з Путіним. Така ініціатива зумовлена бажанням узгодити позиції перед можливими переговорами та домовленостями з Кремлем.

Водночас лідери Європи та Балтії застерегли Трампа і заявили, що він має обов'язково враховуватись позиція України та питання безпеки у Європі.

