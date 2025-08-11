Видео
США проконсультируются с ЕС перед встречей Трампа и Путина — Туск

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:36
Встреча Путина и Трампа — США проконсультируются с ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что США пообещали провести консультацию с Европой перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Предварительно они проведут саммит 15 августа на Аляске.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Консультация США с ЕС перед встречей Трампа и Путина

Туск подчеркнул, что в результате переговоров очень важно сохранение целостности Украины. По его словам, "это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности".

"Есть много опасений и много надежд относительно встречи Трампа и Путина. Также есть непредсказуемость порой, когда речь идет о различных шагах и действиях Трампа", — сказал польский премьер.

По мнению Туска, некоторые части предложения Путина по территории выглядят "однобокими" и "трудно понять, почему это неприемлемо" для Украины.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Европа хочет переговоров с Трампом перед его встречей с Путиным. Такая инициатива обусловлена желанием согласовать позиции перед возможными переговорами и договоренностями с Кремлем.

В то же время лидеры Европы и Балтии предостерегли Трампа и заявили, что он должен обязательно учитываться позиция Украины и вопросы безопасности в Европе.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп ЕС Дональд Туск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
