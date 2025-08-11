Відео
Європа хоче переговорів із Трампом перед його зустріччю з Путіним

Європа хоче переговорів із Трампом перед його зустріччю з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 08:48
ЄС хоче узгодити з Трампом позицію щодо України перед зустріччю з Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Європейські лідери хочуть провести консультації з президентом США Дональдом Трампом до його запланованої зустрічі з Володимиром Путіним, яка має відбутися у п’ятницю на Алясці. Як повідомили джерела, знайомі з перебігом підготовки, така ініціатива з боку європейських столиць зумовлена бажанням узгодити позиції перед можливими переговорами та домовленостями з Кремлем.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Читайте також:

Лідери ЄС хочуть поспілкуватися з Трампом до того, як він поїде на зустріч із Путіним

Очікується, що розмова з Трампом стане продовженням серії дипломатичних контактів між американськими, українськими та європейськими представниками. Зокрема, у суботу, 9 серпня, переговори включали суботні зустрічі у Великій Британії за участю віцепрезидента США Дж. Д. Венса та глави МЗС Великої Британії Девіда Ламмі. Наступного дня про їх зміст було поінформовано послів країн ЄС, а в понеділок міністри закордонних справ блоку мають провести нараду. Білий дім наразі не підтвердив, чи відбудеться телефонна розмова з європейськими лідерами.

За даними Bloomberg,  Москва висуває таку умову для припинення вогню: передача їй усієї східної частини Донбасу та Криму, анексованого у 2014 році. Це означало б фактичну відмову Києва від частин Луганської та Донецької областей, що досі перебувають під українським контролем, і надання Путіну політичної перемоги, якої російська армія не змогла досягти силою від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Трамп, коментуючи можливий сценарій, заявив, що питання територій "має бути на столі переговорів" разом із гарантіями безпеки для України. При цьому він припустив, що Київ міг би визнати фактичну втрату частини земель без формальної відмови від суверенітету над ними.

Водночас Україна та більшість європейських союзників виступають за інший підхід — припинення вогню та фіксацію нинішньої лінії фронту як стартової точки для подальших переговорів, з одночасним посиленням санкційного тиску на Москву.

Нагадаємо, країни Нордично-Балтійської вісімки звернулися до Трампа із закликом враховувати інтереси та позицію України при переговорах із Путіним. З такою ж заявою виступив й глава МЗС України Андрій Сибіга, який закликав лідерів ЄС не поступатися Росії.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не фінансуватимуть захист України. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
