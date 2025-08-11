Видео
Главная Новости дня Европа хочет переговоров с Трампом перед его встречей с Путиным

Европа хочет переговоров с Трампом перед его встречей с Путиным

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 08:48
ЕС хочет согласовать с Трампом позицию по Украине перед встречей с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Европейские лидеры хотят провести консультации с президентом США Дональдом Трампом до его запланированной встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться в пятницу на Аляске. Как сообщили источники, знакомые с ходом подготовки, такая инициатива со стороны европейских столиц обусловлена желанием согласовать позиции перед возможными переговорами и договоренностями с Кремлем.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Лидеры ЕС хотят пообщаться с Трампом до того, как он поедет на встречу с Путиным

Ожидается, что разговор с Трампом станет продолжением серии дипломатических контактов между американскими, украинскими и европейскими представителями. В частности, в субботу, 9 августа, переговоры включали субботние встречи в Великобритании с участием вице-президента США Дж. Д. Вэнса и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми. На следующий день об их содержании были проинформированы послы стран ЕС, а в понедельник министры иностранных дел блока должны провести совещание. Белый дом пока не подтвердил, состоится ли телефонный разговор с европейскими лидерами.

По данным Bloomberg, Москва выдвигает следующее условие для прекращения огня: передача ей всей восточной части Донбасса и Крыма, аннексированного в 2014 году. Это означало бы фактический отказ Киева от частей Луганской и Донецкой областей, которые до сих пор находятся под украинским контролем, и предоставление Путину политической победы, которой российская армия не смогла достичь силой с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Трамп, комментируя возможный сценарий, заявил, что вопрос территорий "должен быть на столе переговоров" вместе с гарантиями безопасности для Украины. При этом он предположил, что Киев мог бы признать фактическую потерю части земель без формального отказа от суверенитета над ними.

В то же время Украина и большинство европейских союзников выступают за другой подход — прекращение огня и фиксацию нынешней линии фронта как стартовой точки для дальнейших переговоров, с одновременным усилением санкционного давления на Москву.

Напомним, страны Нордично-Балтийской восьмерки обратились к Трампу с призывом учитывать интересы и позицию Украины при переговорах с Путиным. С таким же заявлением выступил и глава МИД Украины Андрей Сибига, который призвал лидеров ЕС не уступать России.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не будут финансировать защиту Украины.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Европа война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
