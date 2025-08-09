Зустріч України, Європи та США у Британії — що відомо

Дональд Трамп, Емманюель Макрон і Володимир Зеленський (зліва направо). Фото: Reuters

Представники України, Європи та США зустрінуться сьогодні, 9 серпня, у Великій Британії. Країни мають відпрацювати спільну позицію перед зустріччю президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили в уряді Великої Британії у суботу, 9 серпня.

Зустріч України, Європи та США

Напередодні зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході діалогу вони обговорили важливість тристороннього саміту, яка відбудеться вже сьогодні.

"Вони погодилися, що це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і тривалого миру. Обидва лідери привітали прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні і погодилися, що ми повинні продовжувати тиск на Путіна, щоб він припинив свою незаконну війну", — заявив речник британського прем'єр-міністра.

Очолювати зустріч будуть голова британського МЗС Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Напередодні видання Axios повідомляло, що радники з України, кількох європейських країн та США мають узгодити спільну позицію перед майбутньою зустріччю Трампа з Путіним.

Україна та деякі союзники висловили приватне занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхні інтереси.

Ідея провести особисту зустріч у Великій Британії виникла під час телеконференції 8 серпня між представниками США, України та Європи — це вже третя така розмова за останні три дні.

Тим часом Джей Ді Венс та Девід Леммі вже зустрілися у Великій Британії.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що під час зустрічі з Путіним спецпредставник президента США Стівен Віткофф невірно зрозумів їхні умови щодо перемир'я.

