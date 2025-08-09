Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Британії відбудеться зустріч України, Європи і США — що відомо

У Британії відбудеться зустріч України, Європи і США — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:22
Зустріч України, Європи та США у Британії — що відомо
Дональд Трамп, Емманюель Макрон і Володимир Зеленський (зліва направо). Фото: Reuters

Представники України, Європи та США зустрінуться сьогодні, 9 серпня, у Великій Британії. Країни мають відпрацювати спільну позицію перед зустріччю президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомили в уряді Великої Британії у суботу, 9 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч України, Європи та США

Напередодні зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході діалогу вони обговорили важливість тристороннього саміту, яка відбудеться вже сьогодні.

"Вони погодилися, що це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу на шляху до забезпечення справедливого і тривалого миру. Обидва лідери привітали прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні і погодилися, що ми повинні продовжувати тиск на Путіна, щоб він припинив свою незаконну війну", — заявив речник британського прем'єр-міністра.

Очолювати зустріч будуть голова британського МЗС Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Напередодні видання Axios повідомляло, що радники з України, кількох європейських країн та США мають узгодити спільну позицію перед майбутньою зустріччю Трампа з Путіним.

Україна та деякі союзники висловили приватне занепокоєння, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо завершення війни, не врахувавши їхні інтереси.

Ідея провести особисту зустріч у Великій Британії виникла під час телеконференції 8 серпня між представниками США, України та Європи — це вже третя така розмова за останні три дні.

Тим часом Джей Ді Венс та Девід Леммі вже зустрілися у Великій Британії.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що під час зустрічі з Путіним спецпредставник президента США Стівен Віткофф невірно зрозумів їхні умови щодо перемир'я.

А також Андрій Сибіга прокоментував вимоги росіян до України щодо територіальних поступок в обмін на мир.

США Україна Європа Велика Британія війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації