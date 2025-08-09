Відео
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Британії кроки до миру

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії кроки до миру

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 14:28
Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером — про що говорили
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кроки до миру на тлі вимог Кремля віддати тимчасово окуповані території.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у суботу, 9 серпня.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Кіром Стармером

Голова держави наголосив, що Україна та партнери роблять усе можливе, щоб зупинити війну без територіальних поступок РФ.

"Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації. Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", — заявив Зеленський.

Зеленський поговорив з прем'єром Великої Британії
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, що у ЗМІ після розмови Путіна та спецпредставника президента США Стівена Віткоффа заявили про те, що Росія вимагає від України поступитися окупованими територія Донбасу та Криму в обмін на перемир'я.

Однак, згодом у Кремлі заявили, що Віткофф не вірно трактував слова російського диктатора і РФ претендує чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Тим часом, Володимир Зеленський відповів, чи готовий поступитися землями заради миру.

Володимир Зеленський Україна Велика Британія війна в Україні Кір Стармер
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
