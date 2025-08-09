Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером — про що говорили

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Британії кроки до миру
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кроки до миру на тлі вимог Кремля віддати тимчасово окуповані території.
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у суботу, 9 серпня.
Зеленський провів розмову з Кіром Стармером
Голова держави наголосив, що Україна та партнери роблять усе можливе, щоб зупинити війну без територіальних поступок РФ.
"Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації. Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", — заявив Зеленський.
Нагадаємо, що у ЗМІ після розмови Путіна та спецпредставника президента США Стівена Віткоффа заявили про те, що Росія вимагає від України поступитися окупованими територія Донбасу та Криму в обмін на перемир'я.
Однак, згодом у Кремлі заявили, що Віткофф не вірно трактував слова російського диктатора і РФ претендує чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.
Тим часом, Володимир Зеленський відповів, чи готовий поступитися землями заради миру.
Читайте Новини.LIVE!