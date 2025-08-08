Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін хоче Крим і Донбас задля перемир'я — США відповіли на чутки

Путін хоче Крим і Донбас задля перемир'я — США відповіли на чутки

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:40
Путін вимагає визнати Донбас і Крим російськими — у Білому дому зробили заяву
Володимир Путін. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки продовжують вести перемовини із Росією щодо досягнення миру в Україні. Однак однією з умов російського диктатора Володимира Путіна є визнання окупованих території Донбасу та Криму частиною РФ.

Про це заявило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела у п'ятницю, 8 серпня.

Реклама
Читайте також:

РФ вимагає визнати Крим і Донбас її територіями

Вже найближчими днями має відбутися зустріч американського лідера Дональда Трампа із Путіним. Місце перемовин поки залишається під питанням, а ось ключові теми для розмови вже відомі.

США має намір укласти угоду із РФ щодо припинення бойових дій в Україні. Однак в обмін на мир Путін вимагає визнати усі території Донецької та Луганської областей, а також півострів Крим, частиною Росії.

За умовами угоди, яку обговорюють представники США та РФ, окупанти мають припинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях вздовж поточних ліній фронту, повідомили джерела. Але інсайдери застерегли, що умови та плани угоди все ще можуть змінитися.

Реакція США

Тим часом у Білому домі заявили, що не хочуть коментувати інформацію, яка шириться у ЗМІ.

"За вказівкою президента, спецпосланник президента США Стів Віткофф знову зустрівся з президентом Путіним, щоб обговорити можливі шляхи до миру, і президент та його команда з національної безпеки обговорюють ці шляхи як з українцями, так і з європейцями. З поваги до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ", — заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, пише SkyNews.

Зазначимо, що Білому домі також визначилися із датою проведення зустрічі Путіна і Трампа.

А також стало політтехнолог припустив, чого варто чекати Україні після зустрічі Трампа та Путіна.

росія США володимир путін Україна війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації