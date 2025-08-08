Путін вимагає визнати Донбас і Крим російськими — у Білому дому зробили заяву

Володимир Путін. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки продовжують вести перемовини із Росією щодо досягнення миру в Україні. Однак однією з умов російського диктатора Володимира Путіна є визнання окупованих території Донбасу та Криму частиною РФ.

Про це заявило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела у п'ятницю, 8 серпня.

РФ вимагає визнати Крим і Донбас її територіями

Вже найближчими днями має відбутися зустріч американського лідера Дональда Трампа із Путіним. Місце перемовин поки залишається під питанням, а ось ключові теми для розмови вже відомі.

США має намір укласти угоду із РФ щодо припинення бойових дій в Україні. Однак в обмін на мир Путін вимагає визнати усі території Донецької та Луганської областей, а також півострів Крим, частиною Росії.

За умовами угоди, яку обговорюють представники США та РФ, окупанти мають припинить наступ у Херсонській та Запорізькій областях вздовж поточних ліній фронту, повідомили джерела. Але інсайдери застерегли, що умови та плани угоди все ще можуть змінитися.

Реакція США

Тим часом у Білому домі заявили, що не хочуть коментувати інформацію, яка шириться у ЗМІ.

"За вказівкою президента, спецпосланник президента США Стів Віткофф знову зустрівся з президентом Путіним, щоб обговорити можливі шляхи до миру, і президент та його команда з національної безпеки обговорюють ці шляхи як з українцями, так і з європейцями. З поваги до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ", — заявила прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, пише SkyNews.

Зазначимо, що Білому домі також визначилися із датою проведення зустрічі Путіна і Трампа.

А також стало політтехнолог припустив, чого варто чекати Україні після зустрічі Трампа та Путіна.