Зустріч Путіна та Трампа — експерт припустив до чого це призведе

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Політтехнолог Олег Постернак вважає, що можливі переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не будуть безрезультативними і матимуть конкретні наслідки. За його словами, обговорення двосторонньої чи тристоронньої зустрічі свідчить про серйозність намірів, а сама зустріч не може завершитися "нічим" через високу концентрацію очікувань.

Про це Олег Постернак сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Олег Постернак пояснив, що телефонні дзвінки, проміжні контакти між радниками чи дипломатами можуть не дати результату, як уже було раніше у випадку з Рубіо та Лавровим.

"Але візит Трампа, зустріч з Путіним обов'язково через перегрітість очікування має чимось завершитися", — пояснив експерт.

За словами Постернака, можливими результатами таких переговорів можуть стати або часткове так зване "повітряне перемир’я", або план поетапного виходу з війни. При цьому він наголосив на ймовірній дипломатичній пропозиції з боку США — оголошення перемир’я для проведення виборів в Україні.

"Або це буде так зване обмежене повітряне перемир'я, або це буде поетапне затвердження виходу з війни. Ну і не забувайте, я думаю, що є один аргумент, на який росіяни могли б пристати. Скоріш за все, американці в останній зустрічі Віткофа в Кремлі сформулювали аргумент, що якщо Росія, якщо вважає необхідним, скажімо так, набуттю нового мандату української влади після виборів, то для цього, очевидно, треба перемир'я, припинення вогню, щоб Україна провела вибори", — припускає політтехнолог.

Він додав, що для США це є справою принципу, адже Україна — демократична держава, яка бореться не лише за свою територіальну цілісність, а й за загальноцивілізаційні цінності. Для Росії ж, за словами експерта, такий крок міг би бути зручним інструментом для демонстрації своєї дипломатичної позиції, не відмовляючись від амбіцій, але погоджуючись на тактичну паузу.

На думку Постернака, ймовірний сценарій виглядає так: США пропонують Росії припинення вогню, Росія погоджується, Україна натомість отримує умови для проведення виборів.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, Дональд Трамп назвав нову умову для проведення зустрічі з Володимиром Путіним. Також він повідомляв, чи має, на його думку, зустрітися зпершу з Путіним Зеленський.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав своє бачення, якими мають бути мирні переговори.