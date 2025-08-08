Встреча Путина и Трампа — эксперт предположил к чему это приведет

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Политтехнолог Олег Постернак считает, что возможные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не будут безрезультатными и будут иметь конкретные последствия. По его словам, обсуждение двусторонней или трехсторонней встречи свидетельствует о серьезности намерений, а сама встреча не может завершиться "ничем" из-за высокой концентрации ожиданий.

Об этом Олег Постернак сказал в эфире Ранок.LIVE.

Чем может закончиться встреча Трампа и Путина

Олег Постернак объяснил, что телефонные звонки, промежуточные контакты между советниками или дипломатами могут не дать результата, как уже было раньше в случае с Рубио и Лавровым.

"Но визит Трампа, встреча с Путиным обязательно из-за перегретости ожидания должен чем-то завершиться", — пояснил эксперт.

По словам Постернака, возможными результатами таких переговоров могут стать или частичное так называемое "воздушное перемирие", или план поэтапного выхода из войны. При этом он отметил вероятное дипломатическое предложение со стороны США — объявление перемирия для проведения выборов в Украине.

"Или это будет так называемое ограниченное воздушное перемирие, или это будет поэтапное утверждение выхода из войны. Ну и не забывайте, я думаю, что есть один аргумент, на который россияне могли бы согласиться. Скорее всего, американцы в последней встрече Виткофа в Кремле сформулировали аргумент, что если Россия, если считает необходимым, скажем так, обретение нового мандата украинской власти после выборов, то для этого, очевидно, надо перемирие, прекращение огня, чтобы Украина провела выборы", — предполагает политтехнолог.

Он добавил, что для США это является делом принципа, ведь Украина - демократическое государство, которое борется не только за свою территориальную целостность, но и за общецивилизационные ценности. Для России же, по словам эксперта, такой шаг мог бы быть удобным инструментом для демонстрации своей дипломатической позиции, не отказываясь от амбиций, но соглашаясь на тактическую паузу.

По мнению Постернака, вероятный сценарий выглядит так: США предлагают России прекращение огня, Россия соглашается, Украина взамен получает условия для проведения выборов.

Напомним, вчера, 7 августа, Дональд Трамп назвал новое условие для проведения встречи с Владимиром Путиным. Также он сообщал, должен ли, по его мнению, встретиться первым с Путиным Зеленский.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал свое видение, какими должны быть мирные переговоры.